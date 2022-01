VÍDEO: Deslizamento de terra em Rio Bonito preocupa população

É preocupante a situação das chuvas na cidade de Rio Bonito desde as primeiras horas da manhã desse sábado (8). Chove muito forte no município e um deslizamento de terra em uma propriedade privada assustou quem passava no Centro. Apesar do susto ninguém ficou ferido e a Defesa Civil está elaborando um laudo para definir ou não riscos de novos desabamentos.

A situação aconteceu em um terreno particular em frente ao posto de gasolina da Avenida Sete de Maio, no Centro de Rio Bonito. No vídeo dá para ver o momento exato em que parte do morro desmorona.

A Prefeitura de Rio Bonito informou que os técnicos da Defesa Civil estiveram no local e que recentemente modificações foram feitas no espaço o que ocasionaram a situação. Aconteceram alguns prejuízos particulares.

A Secretaria de Obras e Meio ambiente está buscando informações precisas sobre essas alterações. E equipes de várias secretarias estão nas ruas da cidade em vistoria, pois o volume de chuva está muito grande.