Vídeo: Deslizamento de pedra deixa dois mortos e mais de 20 feridos em Capitólio

Três lanchas foram atingidas após um deslizamento de pedra na região do cânion de Capitólio, em Minas Gerais, na manhã deste sábado (8). Até o momento, cerca de 20 pessoas ficaram feridas e duas mortes foram registradas, segundo informações repassadas pelo tenente Pedro Aihara, do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, cerca de 100 pessoas estavam no local a passeio. Todas as vítimas foram encaminhadas para hospitais da região. Três pessoas foram levadas para São José da Barra. Dois feridos em estado mais grave tiveram fraturas nos membros superiores e foram encaminhados para Piumhi e Passos em ambulâncias do município. Um outro paciente estável teve um trauma na face. Os demais são quadros leves.

Além do Batalhão de Operações Aéreas, mergulhadores já atuam no local. Mais de 40 militares estão na região, e uma aeronave realiza buscas.

A Marinha informou no início da tarde de hoje que irá abrir um inquérito para apurar as circunstâncias do acidente.

“A Marinha do Brasil informa que tomou conhecimento de um acidente, no fim da manhã de hoje, após deslizamento de rochedo atingir embarcações que navegavam a região dos cânions, em Capitólio-MG. A DelFurnas deslocou, imediatamente, equipes de Busca e Salvamento (SAR) para o local, integrantes da Operação Verão ora em andamento, a fim de prestar o apoio necessário às tripulações envolvidas no acidente, no transporte de feridos para a Santa Casa de Capitólio, e no auxílio aos outros órgãos atuando no local. Um inquérito será instaurado para apurar causas, circunstâncias do acidente/fato ocorrido”, disse em nota.

O governador de Minas, Romeu Zema, disse em nota que está dando apoio às autoridades locais nas buscas

“Sofremos hoje a dor de uma tragédia em nosso Estado, devido às fortes chuvas, que provocaram o desprendimento de um paredão de pedras no lago de Furnas, em Capitólio. O Governo de Minas está presente desde os primeiros momentos através da Defesa Civil e Corpo de Bombeiros”,