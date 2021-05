VÍDEO: Desesperado, homem corre e evita ‘golpe do reboque’na Região Oceânica

A Polícia Civil abriu investigação contra uma quadrilha que estaria usando reboques para furtar automóveis, em Niterói. Imagens de câmeras de segurança capturaram o momento em que um caminhão estava prestes a levar um carro, mas acabou impedido por populares. De acordo com testemunhas, um homem, apontado como mandante, teria fugido do local, assim que a ação foi percebida.

Câmeras de segurança flagraram ação – Vídeo: Enviado pelo leitor A Tribuna

No flagra desta terça-feira (25), que aconteceu na Rua Professora Romanda Gonçalves, um homem, em um carro modelo Mitsubishi Pajero, teria orientado o reboque a levar um carro, que estava estacionado na porta de uma oficina mecânica. Entretanto, vizinhos estranharam a movimentação e alertaram ao dono do estabelecimento, este que, por sua vez, comunicou o ocorrido ao proprietário do veículo. Populares conseguiram impedir que o automóvel fosse levado.

“O horário foi por volta de 6h, ligaram da oficina falando que pegaram tentando furtar meu carro. O vizinho ouviu o barulho do reboque, ligou para o dono da oficina, aí ele me avisou e fui lá. O carro estava na oficina para ser consertado, iam levar e só não levaram porque a gente segurou. O rapaz do reboque disse que um rapaz estava acompanhando ele e disse para levar”, disse a vítima.

Ainda segundo relatos das testemunhas, o homem que teria ordenado que fosse feito o reboque, fugiu do local, quando o flagra foi realizado. Até o momento, os policiais não conseguiram encontrá-lo para que preste esclarecimentos sobre o que estaria fazendo ali. Uma equipe da 81ª DP foi a um ferro-velho, no bairro de Marambaia, em São Gonçalo, a fim de tentar localizar os responsáveis pela mentoria dos furtos, mas não obteve sucesso.