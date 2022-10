Vídeo: depois das mortes na RJ-106, Maricá reprime bandalhas

Após o chocante atropelamento que deixou duas pessoas mortas na Rodovia RJ-106, em Maricá, na tarde da última terça-feira (4), foi montada uma força-tarefa para reprimir que motoristas façam “bandalhas”.

Equipes da Guarda Civil Municipal de Maricá estão baseadas na entrada do Loteamento Manu Manuela, no distrito de São José do Imbassaí.

O acidente foi causado por uma mulher que, dirigindo um carro modelo Fiat Cronos, pegou o acostamento da Rodovia RJ-106 na contramão para acessar o retorno sentido São Gonçalo. Ao desviar de um carro, atropelou seis pessoas que esperavam no acostamento para atravessar. Detida, a motorista pagou R$ 5 mil de fiança e foi liberada.

O secretário Municipal de Ordem Pública, coronel PM Júlio Veras, explicou as medidas tomadas de forma imediata pelo município.

“Enquanto a gente não tem uma passarela outras ações estão sendo tomadas aqui e em outras partes do município. Colocamos a Guarda Municipal para evitar essa bandalha”, explicou o secretário.

Ainda segundo a Seop, em breve deverá ser colocada no local uma barreira física para impedir que outros motoristas façam o mesmo. Além disso, equipes da Empresa de Ordem Pública (Emop) estão construindo uma nova alça de saída para o loteamento.

Motociclista é abordado pelos guardas – Foto: Vítor d’Avila

“É um risco que a gente corre todo dia. O comércio fica no Centro e a gente tem que descer do lado de lá. Além de construir a passarela tem que impedir dos motoristas pegarem a contramão”, disse Guaraci de Oliveira, idoso e morador do loteamento.

Guaraci e sua esposa atravessam a RJ-106 – Foto: Vítor d’Avila

Procurada e questionada sobre a investigação do acidente, a Polícia Civil afirmou que , de acordo com a 76ª DP (Niterói), a mulher que provocou o acidente e o motorista que desviou e atropelou as vítimas foram autuados por crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor. O procedimento será encaminhado para a 82ª DP (Maricá), que prosseguirá com as investigações.