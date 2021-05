VÍDEO: ‘Dama do Tráfico’ é presa por policiais de Niterói

Fim de reinado para a “Dama do Tráfico” em Cachoeiras de Macacu, região metropolitana do Rio de Janeiro. A ação da Polícia Civil, que aconteceu na tarde dessa quinta-feira (27), foi coordenada por agentes da 77ª Delegacia de Polícia, que fica em Niterói.

Segundo a distrital, a mulher possuía mandado de prisão em aberto. Ela é apontada, pelas investigações, como uma das líderes do tráfico de drogas em Cachoeiras de Macacu. Policiais da distrital conseguiram mapear a localização dela, após cruzamento de dados do setor de inteligência.

Uma equipe da 77ª DP foi à cidade, com as informações da possível localização da suspeita. Ao chegar em uma casa, no bairro Ganguri, os policiais conseguiram encontrá-la. Ainda de acordo com a distrital, ela não resistiu à prisão e foi conduzida à carceragem, de onde será encaminhada ao sistema prisional.