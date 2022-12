Vídeo: Corpo de Bombeiros realiza resgate de homem no MAC

Um homem, ainda não identificado, tentou resgatar a carteira munida com dinheiro e documentos que caiu em uma encosta quando o mesmo caminhava no Mirante da Boa Viagem, s/nº, em frente ao Museu de Arte Contemporânea (MAC) na noite desta segunda-feira (5). Veja o vídeo dos militares do Corpo de Bombeiros tentando efetuar o resgate.

De acordo com a assessoria do Corpo de Bombeiros, que foi comunicada às 19h37 sobre o incidente, uma equipe esteve no local e conseguiu resgatar o homem que estava sem nenhum ferimento.