Vídeo: Congestionamento começa a se formar na saída da Região Oceânica

Após manhã de transtornos para se chegar às praias da Região Oceânica, no começo da tarde desta segunda-feira (28) o fluxo começou a se inverter. O movimento passou a se intensificar nas vias de saída da localidade. A PM informou que as praias da região ficaram cheias.

De acordo com informações da plataforma Waze, às 13h40min o trânsito na saída do bairro de Piratininga começou a ficar lento a partir da Praça Luiz Gomes, se estendendo por toda a Avenida Almirante Tamandaré. A média de velocidade era de apenas 3 km/h, com atrasos de até 37 minutos.

Ao longo da via, a reportagem de A TRIBUNA registrou as filas sendo formadas no sentido Estrada Francisco da Cruz Nunes. Após a manhã de praias lotadas, a expectativa é que o movimento de saída se estenda até o começo da noite.

A reportagem de A TRIBUNA entrou em contato com a Prefeitura de Niterói e questionou que ações serão postas em prática diante dos constantes problemas observados no trânsito da Região Oceânica em finais de semana e feriados. Até o momento, não foi encaminhada resposta.

Imagens: André Freitas/A Tribuna