VÍDEO: Clima é de tensão no Salgueiro após morte de Hello Kitty

A operação policial, que resultou na morte dos traficantes Hello Kitty e Vinte Anos, permanece em andamento, no Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo. Policiais civis e militares seguem na região, em busca de possíveis criminosos e prevenir eventuais represálias por parte do Comando Vermelho (CV). Desde as primeiras horas da manhã, moradores da região relatam os tiroteios.

De acordo com o delegado Allan Duarte, da 72ª DP (Sã Gonçalo), que participa da operação, ainda há tiroteios acontecendo no interior do complexo. Na entrada das comunidades, próximo à Rodovia BR-101 (Niterói-Manilha), não há registro de comércio fechado. Equipes do Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE) da Polícia Militar também estão na região.

Helicópteros da Polícia Militar sobrevoam o complexo, à procura de criminosos. “Aqui em Itaoca está passando o helicóptero”, afirmou uma moradora, por meio da internet. Outros habitantes da região apelam para a fé a fim de conseguir um pouco de calma e tranquilidade. “Que Deus nos proteja e todos os moradores”, publicou outra moradora da região. Há relatos de pessoas que não conseguiram sair para trabalhar devido aos confrontos.

Caveirão circula em meio à população do Salgueiro – Foto: Marcelo Feitosa

As equipes foram deslocadas ao local, nas primeiras horas da manhã, após o 7º BPM (São Gonçalo) receber uma denúncia de que haveria uma família sequestrada, feita refém, em Itaoca. No entanto, ao chegar ao local, as equipes policiais se depararam com Hello Kitty, Vinte Anos e outros traficantes escondidos lá. Não foi confirmada a denúncia do suposto sequestro.

Após o confronto, quatro feridos chegaram a ser socorridos ao Hospital Estadual Alberto Torres (HEAT), mas morreram antes de receberem atendimento médico. Os corpos serão encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML) da cidade, que fica no bairro de Tribobó, ás margens da Rodovia RJ-104. Pelo menos dois fuzis e duas pistolas foram apreendidos na ação.