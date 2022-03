Vídeo: Cisp fecha cerco contra suspeitos de roubo e furto em Niterói

A rede de câmeras de segurança do Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp) ajudou a prender dois suspeitos de roubo e furto em Niterói. Os casos aconteceram em Icaraí, Zona Sul da cidade, e no Centro. Ao levantar a ficha criminal dos detidos, a polícia descobriu que eles não eram “marinheiros de primeira viagem”.

No primeiro caso, as câmeras do Cisp flagraram o momento em que um homem roubava o bagageiro de uma motocicleta estacionada na Praça Arariboia, por volta das 17h30, e seguia para a Praça do Rink. Com a descrição do suspeito, as equipes que realizavam patrulhamento de rotina foram acionadas, fizeram a abordagem e encontraram com ele uma bolsa com dois capacetes.

O serviço de inteligência do Cisp estava investigando a informação de que já haviam ocorrido furtos no local e passou a intensificar o monitoramento na área. As primeiras informações mostravam que um homem com as mesmas características do que foi detido nesta terça-feira poderia ser o responsável pelos furtos. As imagens serão disponibilizadas para a Polícia Civil que, na análise inicial, verificou que o homem detido já tem outras passagens na polícia.

Já na segunda ocorrência, que ocorreu por volta das 16h, equipes da 2ª Regional da Guarda Municipal de Niterói pediram apoio aos agentes do CAT porque que um homem havia roubado o celular de uma jovem em Icaraí, próximo a Pedra de Itapuca, utilizando uma faca e seguido em direção ao bairro do Ingá, segundo relatos da vítima.

Após perceber que estava sendo seguido pela Guarda Municipal, o homem largou seus pertences na praça e correu em direção a um estabelecimento comercial, onde foi detido pelos agentes, que conseguiram recuperar a arma utilizada e o celular da vítima. As ocorrências foram registradas pela 76ª DP (Niterói).

Inteligência

Além da tecnologia online para ações imediatas, o Cisp também é utilizado como um serviço de inteligência que dá suporte aos agentes no dia-a-dia e também auxilia outras forças de segurança em investigações para desbaratar e prender quadrilhas ou criminosos. O Cisp conta com 522 câmeras que atuam 24 horas por dia, monitoradas por Guardas Municipais, além de 70 câmeras inteligentes capazes de captar dados e que possibilitam que, em questão de segundos, possam ser montadas ações que levem à prisão dos suspeitos. É uma ferramenta disponibilizada pela Prefeitura de Niterói para apoiar o trabalho das forças de segurança.