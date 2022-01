Vídeo: casal é preso em flagrante por tráfico na Região Oceânica

Um casal foi preso em flagrante, suspeito de tráfico de drogas, na manhã desse sábado (15), na Estrada Francisco da Cruz Nunes, em Piratininga, Região Oceânica de Niterói. Eles estavam em um automóvel, que foi abordado por policiais da Operação Segurança Presente.

De acordo com os policiais, a equipe de patrulhamento viu um Renault Sandero em atitude suspeita. Foi realizada a abordagem ao veículo, onde estavam um homem e uma mulher. Debaixo do banco do carona, uma mochila foi encontrada. Dentro dela, havia drogas.

Contabilidade feita pelos policiais apontou dois tabletes de haxixe, três tabletes de maconha e uma bolsa pequena contendo uma tesoura, “seda” e R$ 890 em dinheiro. A ocorrência foi registrada pela 76ª DP (Niterói), para onde os acusados foram levados, autuados e presos em flagrante. Todo o material encontrado foi apreendido.