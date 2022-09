Vídeo: carro explode na Região Oceânica

Um incêndio num automóvel assustou moradores do bairro do Engenho do Mato, Região Oceânica de Niterói, na madrugada deste domingo (18). Pessoas que passavam pelo local registraram o incidente em vídeo.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, as equipes levaram quase uma hora para extinguir as chamas. O acionamento foi feito às 2h19 e os militares atuaram no combate ao fogo até 3h06.

A corporação afirmou que o incidente aconteceu na Avenida Irene Lopes Sodré, altura do número 303, próximo ao restaurante Las Leñas. Não houve registro de feridos. A princípio, uma falha mecânica teria provocado o fogo.