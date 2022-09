Vídeo: carro cai no mar na Praia das Flechas

Um veículo acaba de cair no mar na Praia das Flechas, no trecho entre a rua Paulos César e a Pedra de Itapuca. Segundo as primeiras informações, o motorista teria perdido o controle do veículo, que acabou atravessando o calçadão e caindo no mar, que está de ressaca.

Nas imagens, é possível ver as ondas batendo no carro, que é jogado contra as pedras. O motorista, o estudante Fábio Padilha, único ocupante do automóvel, saiu ileso do acidente. Ele estava indo em direção à praia e, quando passava pelo supermercado Pão de Açúcar, no Ingá, percebeu que o seu vidro estava embaçado. “Na hora de limpar o vidro, perdi o controle. O carro parecia um sabonete. Comecei a afundar e só pensava em retirar o cinto de segurança” – disse.

Fábio Padilha. Foto: Saulo Andrade.

Populares tentaram içar o veículo e o jovem com uma corda. Fábio teve apenas ferimentos leves nas mãos.

Assista os vídeos abaixo:

O carro ficou danificado e o jovem teve ferimentos leves nas mãos. Foto: Saulo Andrade.