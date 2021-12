Vídeo: ‘Caravana de Natal’ da Coca-Cola passa por Niterói

Os niteroienses que estavam nas ruas do Centro e de Icaraí foram surpreendidas na noite de hoje (11) pela clássica Caravana de Natal da Coca-Cola. Os seis caminhões com decoração de natal voltaram a circular pelas ruas em 2021, desta vez celebrando a conexão e a empatia entre as pessoas.

A frota vai passar por várias cidades do Rio de Janeiro. Até o dia 23 de dezembro as Zonas Norte, Sul e Oeste da cidade do Rio e a cidade de Itaguaí vão poder ver os caminhões vermelhos que encantam crianças e adultos.

A caravana também passou por Nova Iguaçu, Campo Grande, São João de Meriti, São Gonçalo, Nova Friburgo, Itaperuna, Campos dos Goytacazes, Macaé, Rio das Ostras, Cabo Frio, São Pedro da Aldeia, Iguaba, Araruama, Saquarema, Itaboraí, Nilópolis e Duque de Caxias.

Esse ano a Coca-Cola estendeu suas intervenções natalinas para além dos caminhões e instalações de luzes led começaram dia 25 de novembro e permanecem até dia 06 de janeiro, levando a magia do Natal a pontos emblemáticos do Rio.