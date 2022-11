Vídeo: capivara aparece na Praia de São Francisco

Após uma capivara ter sido flagrada, na última segunda-feira (21), na Pedra de Itapuca, em Icaraí, Zona Sul de Niterói, um novo flagra aconteceu hoje (22). Uma capivara foi vista passeando pelo calçadão na Praia de São Francisco, próximo à Praça do Rádio Amador.

De acordo com as imagens, o animal aparenta estar confuso. Em determinado momento ele se aproxima da pista por onde passam os veículos, mas recua. Ainda não se sabe se a capivara é a mesma flagrada na noite anterior, em Icaraí. A reportagem tenta contato com as autoridades ambientais de Niterói.

Em Icaraí

Uma capivara perdida foi flagrada por uma moradora que filmou o animal na areia da Praia das Flechas na noite desta segunda-feira. De acordo com a moradora que fez a filmagem, o animal estava assustado entre pedras e a todo instante é acertada pelas ondas do mar. A TRIBUNA entrou em contato com o Corpo de Bombeiros e segundo a assessoria não houve nenhum acionamento.