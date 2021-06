VÍDEO: Caminhão tomba e dá nó no trânsito em Alcântara

O tombamento de um caminhão, na Rodovia RJ-104 complicou o trânsito, na manhã desta quarta-feira (23). O acidente aconteceu na altura da subestação de energia elétrica, localizada no bairro do Alcântara, próximo à entrada do Jardim Catarina, no sentido Niterói da rodovia.

Para motoristas que trafegam na via onde ocorreu o acidente, o engarrafamento se estende do bairro de Vista Alegre, até o local onde aconteceu o acidente. Na pista sentido Itaboraí, também há reflexos a partir da entrada de Alcântara, até o ponto do tombamento.

Trânsito ficou parado nos dois sentidos – Imagens de Internet

Relatos de motoristas apontam que o atraso na viagem, provocado pelo acidente, que teria acontecido por volta de 7h, chega a até uma hora. A reportagem procurou no Corpo de Bombeiros a fim de obter maiores informações, contudo, segundo a corporação, os detalhes ainda estão em apuração. A PM está no local.