VÍDEO: Caminhão desce serra desgovernado e faz estrago na Região Oceânica

Acidente envolvendo um caminhão e pelo menos cinco carros assustou quem passava pela Estrada Francisco da Cruz Nunes, na altura da chegada à Região Oceânica, no Cafubá, em Niterói, no começo da tarde desta quinta-feira (26). Até o momento, não há relatos sobre pessoas feridas.

De acordo com informações preliminares, um caminhão teria passado por uma falha no sistema de freios e não conseguiu evitar a colisão com os automóveis. Imagens nas redes sociais mostram o cenário de destruição que ficou pelo local após a batida. Equipes da NitTrans coordenam o trânsito no local.

O impacto aconteceu em frente a uma concessionária, localizada em frente à Unidade Municipal de Atendimento Médico (UMAM) Mário Monteiro. A reportagem de A TRIBUNA entrou em contato com o Corpo de Bombeiros, que afirmou não ter sido acionado para a ocorrência.

Imagem: Enviada pelo leitor A TRIBUNA

Em atualização.