VÍDEO: Câmeras flagram homem furtando bueiro em Niterói

A operação contra ferros velhos, deflagrada na manhã desta sexta-feira (2), foi realizada após registros de roubos de bueiros, hidrômetros e cabos de concessionárias prestadoras de serviços em alguns pontos da cidade, o que resultou numa investigação conjunta entre o setor de Inteligência do Centro Integrado de Segurança Pública (CISP), cujas câmeras flagraram um dos atos, e policiais da 77ª DP e 76ª DP, que comandaram a ação.

Câmeras do CISP flagraram um dos furtos que desencadeou operação – Imagens: CISP

Policiais civis da 76ª DP (Niterói) e agentes da 77ª DP (Icaraí) realizaram operação para tentar desarticular ferros velhos com indícios de ilegalidades, na cidade de Niterói, em bairros como São Lourenço e Santa Rosa. Os locais são suspeitos de receptação de materiais furtados, como cabos de telefonia e energia, além de tampas de bueiro. Três estabelecimentos foram interditados e duas pessoas conduzidas á delegacia, sob suspeita de furto de água e energia elétrica.

A ação contou com apoio de equipes de Fiscalização de Posturas da Prefeitura de Niterói, Coordenadoria de Ações Táticas (CAT) da Guarda Municipal, Secretaria Municipal do Meio Ambiente, além das concessionárias de águas e esgotos, Águas de Niterói e a de energia elétrica, Enel. De acordo com as instituições que participaram da organização, foi uma grande ação conjunta de fiscalização, a fim de apurar ilegalidades.