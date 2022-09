Vídeo: câmeras flagram dupla assaltando no Centro de Niterói

Dois criminosos foram flagrados por câmeras de segurança praticando assaltos em plena luz do dia nas ruas do Centro da cidade. Nas imagens, registradas na última segunda-feira (26), a dupla aparece roubando um pedestre na Rua General Andrade Neves, num trecho próximo ao Plaza Shopping e a um dos acessos ao Morro do Estado.

No primeiro vídeo é possível ver um homem de mochila indo em direção aos criminosos. Ele parece perceber a intenção dos bandidos e dá meia volta. A dupla de assaltantes, no entanto, vai atrás dele e chega a passar por um morador que aguardava para entrar em um prédio com uma bicicleta elétrica, que parece não ter despertado o interesse dos ladrões.

Já na segunda imagem dois homens aparecem conversando em frente a um estabelecimento que parece ser uma loja de automóveis, na Rua Dr. Celestino, também no Centro. Um deles mexia no celular, quando um elemento de boné se aproxima de arma em punho e arranca o aparelho de suas mãos. Em seguida ele segue andando rapidamente em direção à Rua da Conceição.

A periculosidade de quem anda pelas ruas da cidade de Niterói anda cada vez maior. Somente nesta semana dois casos de assalto foram registrados na cidade. Na segunda-feira (26), dois homens assaltaram um rapaz na Rua Gen. Andrade Neves, moradores denunciaram o crime, entregando imagens da câmera de segurança do prédio. Esse mesmo homem foi visto cometendo um outro assalto na rua Dr. Celestino.

A equipe de reportagem entrou em contato com a 76ª DP (Centro). Um policial que não quis se identificar atendeu a ligação e, ao ser questionado se havia sido feito registro dos crimes na distrital, desligou o telefone e não mais atendeu as ligações.