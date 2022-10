Vídeo: Câmeras flagram atropelamento

Imagens de câmeras de segurança flagraram o atropelamento que deixou pelo menos duas pessoas mortas, no final da tarde de terça-feira (4), em São José do Imbassaí, Maricá. A condutora do automóvel suspeito de causar o acidente recebeu voz de prisão. Hoje (5), moradores fizeram uma manifestação no local.

Moradores da região, que fica próxima ao loteamento Manu Manuela, fizeram ato no local do acidente pedindo melhorias nas condições de segurança da via. Equipes do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) acompanharam o ato que transcorreu de maneira pacífica. Thayná Vila Real, presidente da associação de moradores da região, comentou sobre o caso.

“Os moradores estiveram aqui para prestar solidariedade e acompanhar o que está sendo feito. Há bastante crianças e adolescentes atravessando. Nossa reivindicação hoje é uma passarela para facilitar a travessia dessas pessoas, especialmente menores de idade e idosos. Esperamos que sejam atendidas nossas reivindicações”, disse.

As imagens mostram um Fiat Cronos, cor branca, trafegando no acostamento pela contramão. O automóvel travessou a pista para pegar um retorno. Outro carro, modelo Renault Duster, que trafegava pela faixa da esquerda, precisou desviar para não bater.

Contudo, ao desviar, o veículo acabou atingindo seis pessoas que aguardavam para atravessar. Cabe frisar que, segundo as imagens, não há passarela no local. O Duster e outros carros que trafegavam pela via pararam para prestar socorro. O Fiat Cronos fugiu do local.

De acordo com o corpo de bombeiros, duas pessoas morreram no local. São elas Cacilda de M. Lírio, de 50 anos, e Edson P. dos Santos, também de 50 anos. Outras duas pessoas foram socorridas, em estado grave, ao Hospital Municipal Conde Modesto Leal, em Maricá.

Ivanete Tinelo, de 57 anos, e Nathalia Ferreira Camelo, de 17, foram transferidos ao Hospital Estadual Alberto Torres (HEAT), em São Gonçalo. A primeira está em estado de estável, enquanto a segunda está em estado grave. Já Fábio Santos foi transferido ao Hospital Estadual Azevedo Lima (HEAL), em Niterói. Ele possui estado de saúde gravíssimo.

O Departamento de Estradas de Rodagem (DER-RJ) informou que enviará nesta quarta-feira (5) equipe especializada ao local do acidente para realizar estudo técnico de viabilidade para construção de uma passarela no trecho. De acordo com o diretor de Obras e Conservação da instituição, José Milton Couto, dependendo do resultado da análise das condições no trecho, o projeto de implantação da passarela deverá ficar pronto em 15 dias.

Prisão

Cerca de duas horas após o acidente, por volta das 19h, câmeras do Centro Integrado de Segurança Pública (CISP) flagraram o Fiat Cronos trafegando por São Francisco, Zona Sul de Niterói. Uma equipe do Segurança Presente abordou o automóvel na Avenida Presidente Roosevelt. A condutora, de 44 anos, foi abordada e conduzida à 76ª DP (Niterói).

Em sua defesa, ela disse que estaria socorrendo a filha, supostamente gestante, a uma maternidade. Na delegacia, ela recebeu voz de prisão em flagrante por homicídio culposo na condução de veículo automotor. Foi arbitrada fiança no valor de R$ 5 mil. A Polícia Civil seguirá investigando o caso.