Vídeo: câmeras ajudam a prender ladrões de moto em Niterói

Na última quinta-feira (23), a polícia prendeu dois suspeitos de roubar uma moto. Um deles chegou a invadir uma farmácia, armado com uma granada, durante a fuga. Nesta segunda-feira (27), o Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp) divulgou imagens de câmeras de monitoramento que ajudaram na captura, cinco minutos após o crime.

As câmeras do Cisp flagraram o momento em que um dos suspeitos rouba a motocicleta Yamaha no Largo do Marrão, em Santa Rosa. Imediatamente a equipe de monitoramento do Cisp, composta por guardas municipais, policiais militares e agentes civis, visualizou o roubo através das câmeras e identificou que o indivíduo estava com um comparsa.

Com a descrição dos suspeitos, as equipes da PM que realizavam patrulhamento de rotina nas ruas foram acionadas em tempo real. Minutos depois, a dupla foi vista abandonando a motocicleta na Rua Gavião Peixoto esquina com a Rua Miguel de Frias, em Icaraí, onde o condutor entrou na farmácia próxima e o garupa foi em direção à Praia de Icaraí.

Uma equipe do Cisp informou a localização dos dois indivíduos e um cerco tático foi realizado para abordagem e prisão. Toda a ação, do informe até o cerco que resultou na prisão, durou cerca de cinco minutos. Trinta minutos depois de ser roubada, a vítima recuperou sua moto. Boletim de ocorrência foi registrado na 76ª DP (Niterói).