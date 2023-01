Em Niterói, as chuvas intensas e constantes destes dias revelaram uma cena incrível em Itacoatiara, na região Oceânica de Niterói. O Costão virou uma grande cachoeira, o fenômeno foi registrado pela Itacoatiara Old School e Rio Surf Check. Confira as imagens abaixo:

A paisagem parece uma bela pintura, a origem do do nome Itacoatiara é da língua indígena e significa “Pedra Pintada”.