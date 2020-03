Vídeo: Bombeiros alertam banhistas na Região Oceânica sobre riscos do coronavírus

Após o fechamento das escolas, equipamentos culturais e pedido de isolamento no Rio de Janeiro os Bombeiros de Niterói alertaram banhistas nas praias da Região Oceânica, nesta segunda-feira (16). Vídeos mostram os militares em Camboinhas e Piratininga pedindo que frequentadores saíssem das praias.

Eles usaram carros da corporação com uma mensagem eletrônica para chamar atenção do perigo das aglomerações. Entre as gravações: “Evite aglomeração nas praias. Por favor faça sua segurança, dos seus vizinhos, amigos e dos seus familiares. Volte para casa. Momento de conscientização. Faça sua parte e ajude a prevenir e controlar o coronavirus. Você sempre conta com os Corpo de Bombeiros, podemos contar com você?”.

Na última sexta-feira (13) o governador editou um decreto fechando espaços públicos, como cinemas e teatros, e chegou a dizer que a Polícia Militar poderia evacuar as praias, se fosse necessário, para impedir aglomerações de pessoas. Mesmo com a proibição as praias ficaram lotadas.