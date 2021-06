VÍDEO: Bolsonaro tira máscara de criança ao segurá-la nos braços

Em evento realizado na tarde desta quinta (24) no Rio Grande do Norte, o presidente Jair Bolsonaro voltou a provocar aglomerações durante um evento oficial. Em vídeo que corre nas redes sociais ele pega uma criança nos braços enquanto a população em volta grita diversas vezes “mito!”.

Quando o presidente da República resolve viajar pelo país para barbarizar e tocar o terror. pic.twitter.com/pVJLG0oNq2 — Vera Magalhães VACINA SIM💉 (@veramagalhaes) June 24, 2021

O menino estava de máscara e Bolsonaro puxa a proteção deixando o rosto da criança exposto. Enquanto fazia esse gesto, apoiadores comemoravam que a máscara era abaixada, conforme pode ser visto no vídeo abaixo.

Em outro momento durante o mesmo evento, ele sinaliza para uma menina abaixar a máscara. Assim que a criança abaixou, Bolsonaro sorri e faz o gesto de positivo com o dedo polegar, apoiando o ela fez.

Em evento hoje no Rio Grande do Norte, @jairbolsonaro faz um sinal pra menina tirar a máscara, e ela tira. E ele ainda faz um joinha 👍 pic.twitter.com/m7AIDxwo9j — João (@jota_ge67) June 24, 2021

O Decreto Estadual 30.419/2021 diz que qualquer pessoa que “ingresse no território” do estado é obrigado a usar a máscara, “independentemente do local de destino ou naturalidade”. A lei prevê punições para quem descumpre a medida.