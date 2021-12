Vídeo: Biólogo é atacado por cobras em Niterói

O biólogo Wanderley Rodrigues, de 24 anos, foi atacado por duas cobras píton, na última quarta-feira (15), no Instituto Vital Brazil, quando entrou no serpentário para alimentá-las. Os répteis enroscaram na perna dele, que manteve a calma devido ao seu treinamento. A situação foi registrada em vídeo pela página Guia de Niterói.

“Sou um dos responsáveis pela alimentação e manutenção das serpentes. Eu e todos os outros aqui somos treinados para isso, para lidar com este tipo de situação. Não fui mordido e nem fiquei com qualquer tipo de ferimento. Sabia que, se fizesse força, a cobra poderia apertar mais. Ficou tudo bem no final. Eu e a cobra estamos bem!”, conta Wanderley.

O biólogo alerta que o acidente do qual ele escapou só aconteceu porque a situação faz parte dos riscos naturais do trabalho no serpentário e que, para isso, são ensinadas técnicas para evitar situações graves.

“Se por acaso ‘esbarrarem’ com alguma cobra ou serpente em trilhas ou outras situações, mantenham a calma e se afastem. Não tentem capturá-las ou atacá-las. O ideal é acionar imediatamente o Corpo de Bombeiros, que faz a remoção do bicho da forma adequada”, ensina.

O Instituto Vital Brazil esclareceu que o funcionário manteve a calma, já que tem a prática e o costume de lidar com os bichos e esse tipo de ocorrência. Ele está bem e não se machucou. A cobra também está bem e não sofreu nenhuma intercorrência.