VÍDEO: Balão quase incendeia casa em Maricá

A soltura de balões por pouco não causou uma tragédia, na noite dessa quinta-feira (24), no distrito de Itaipuaçu, em Maricá, Região Metropolitana do Rio de Janeiro. Policiais militares impediram que um balão, em chamas, provocasse um incêndio em uma residência na região.

Segundo informações da corporação, militares do 12º BPM (Niterói), que atuam na operação Bairro Seguro, observaram o balão caindo no telhado do imóvel. De acordo com os agentes, o objeto acabou gerando um foco no incêndio, na parte superior do telhado.

Policiais precisaram subir no telhado para apagar incêndio – Imagens: PMERJ

De forma conjunta, policiais e moradores combateram as chamas, controlando a situação. Ainda de acordo com a Polícia Militar, não houve registro de danos materiais ou feridos, portanto, tudo não passou de um susto. A ocorrência foi registrada na delegacia da região.

O mês de junho, tradicionalmente, é o período de festas juninas que, pelo segundo ano consecutivo, não acontecerão da forma convencional, por conta da pandemia da Covid-19. Contudo, junto com a data comemorativa, pessoas insistem na soltura de balões, que é crime.