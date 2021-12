Um balão de grande proporção deu um susto nos moradores do bairro Nova Cidade, em São Gonçalo, na manhã de hoje (25). O artefato caiu na Rua Vicente de Lima Cleto, mas, de acordo com testemunhas, não houve vítimas.

Soltar, armazenar e confeccionar balões é crime ambiental com pena prevista de um a três anos de prisão ou multa. As denúncias podem ser feitas por meio do Linha Verde, pelo telefone 2253-1177.