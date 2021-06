VÍDEO: Autor de feminicído no Plaza é preso em flagrante

Está preso o autor do feminicídio contra uma jovem, no Plaza Shopping, no começo da tarde desta quarta-feira (2). O acusado, identificado apenas como Matheus, atacou a moça, identificada como Vytoria Melissa Mota, de 22 anos, na praça de alimentação do centro comercial. Segundo a Polícia Civil, autor e vítima eram colegas em um curso de técnicas de enfermagem, que fica na região.

De acordo com apuração inicial da 76ª DP (Niterói), o rapaz teria se declarado para a colega, há alguns dias, revelando que estaria apaixonado por ela. Todavia, não foi correspondido. O fato chegou a gerar discussões entre eles. Nesta quarta, eles teriam ido ao shopping para conversar, quando o homem a atacou com golpes de faca.

A vítima foi socorrida, por uma ambulância do próprio shopping, ao Hospital Estadual Azevedo Lima (HEAL), no Fonseca, mas chegou já sem vida à unidade de saúde. O caso deve ser encaminhado á Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo, Itaboraí e Maricá (DHNSG). Segundo a polícia, o autor ainda não forneceu maiores detalhes sobre o crime pois está fora de si.