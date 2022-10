Vídeo: Atriz é assassinada em tentativa assalto

A atriz Eliane Lorett de Campos, de 58 anos, foi baleada por bandidos em uma tentativa de assalto em Marechal Hermes, na zona norte do Rio de Janeiro, na noite de ontem (05).

Ela e uma amiga estavam retornando de uma peça de teatro. Nas imagens de câmeras é possível ver o momento em que ela entra na rua com o carro. Os dois criminosos andam em direção ao veículo e um deles aponta a arma para o automóvel.

Veja:

O assassino fica na frente do carro, efetua disparos e depois foge com o cúmplice sem levar nenhum pertence da vítima. Eliane permaneceu no veículo, provavelmente perdeu os sentidos e o carro bate contra um poste no fim da rua.