VÍDEO. Ativistas fanáticas jogam sopa de tomate em obra de Van Gogh

Ativistas fanáticos do grupo Just Stop Oil — que pede o fim do uso de combustíveis fósseis — jogaram sopa de tomate no quadro “Os Girassóis”, do pintor holandês Vincent Van Gogh, no Reino Unido, nesta sexta-feira (14).

A obra vale R$ 506 milhões.

Assista:

O quadro data de 1889, está exposto na National Gallery, em Londres. Em imagens que circulam nas redes sociais (veja abaixo), duas mulheres atiram simultaneamente sopa de tomate no quadro, que é protegido por estrutura de vidro.

“O que vale mais: arte ou vida? Vocês estão mais preocupados com a proteção de uma pintura ou com a proteção do planeta e das pessoas?”, protestou uma das ativistas.

A obra não sofreu nenhum dano porque é protegida por uma camada de vidro. Segundo o museu, houve apenas pequenos estragos na moldura.

As duas foram presas.