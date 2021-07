VÍDEO: Ataque à torre da PM termina com traficante preso em Niterói

Criminosos armados tentaram cercar e atacar uma torre de policiamento da Polícia Militar, localizada no Morro do Boa Vista, em São Lourenço, Região Central de Niterói, nessa terça-feira (13). Militares conseguiram, evitar o atentado e prendaram, em flagrante, um membro do bando, que estava armado.

Militares do 12º BPM (Niterói) receberam informações sobre o ataque e realizou ação de patrulhamento no local. Chegando á torre, os agentes afirmam terem encontrados cinco traficantes da região, armados, que teriam atirado contra os policiais. Estes afirmam terem revidado, quando foi iniciado o confronto.

Traficante foi detido com várias drogas e arma – Imagens: PMERJ

A intensa troca de tiros pôde ser ouvida de bairros das regiões Norte e Central de Niterói. Após a troca de tiros, os bandidos iniciaram fuga. Os policiais seguiram em buscas e localizaram um homem, suspeito de pertencer ao bando. De acordo com os agentes, o detido estava armado e estava transportando drogas, que pertenciam ao tráfico.

De acordo com contabilidade feita pelos policiais, foram encontradas uma pistola calibre 9mm, com a numeração raspada, doze munições intactas, 52 pinos de cocaína e 38 papelotes de maconha. Todo o material foi apreendido e o homem foi preso em flagrante, por tráfico de drogas. O caso foi registrado pela 76ª DP (Niterói).