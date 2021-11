Vídeo: Árvore de Natal é inaugurada em Niterói

A tradicional Árvore de Natal na Praça do Amador, em São Francisco, foi inaugurada na noite de hoje (21). As luzes vão ficar acesas até as 23h30 para que as pessoas possam visitar e conhecer o seu interior onde podem tirar foto com o Papai Noel e assistir um vídeo mostrando imagens dos natais anteriores.

Quem postar fotos nas redes sociais com a #NatalNiterói aparecerá no telão da árvore. O evento marca o início do Natal Esperança e na segunda-feira (22), dia do aniversário de Niterói, será inaugurada a iluminação especial de Natal no Campo de São Bento, Horto do Fonseca, Praça Enéas de Castro (Barreto), além da Alameda São Boaventura e Avenida Marquês do Paraná.

Na festa de inauguração, estavam presentes o vice-prefeito, Paulo Bagueira; a secretaria de conservação e serviços, Dayse Monassa; a primeira dama Christa Grael e o prefeito Axel Grael.

“Esse é um momento importante na abertura das celebrações de natal da cidade. Passamos dois anos muito difíceis enfrentando essa pandemia e a cidade superou toda dificuldade nesse tempo. Agora estamos aqui abrindo o natal da esperança. Esperança de que a gente retome a economia e o cotidiano das pessoas. Niterói esta fazendo a sua parte para isso com a ajuda do morador da cidade. Estamos aqui para desejar um ótimo natal para vocês e para a sua família”, disse o prefeito.

A visitação da árvore de natal de São Francisco é controlada, seguindo as diretrizes da Fase Dois do Plano Novo Normal. Uso de máscara obrigatório.