Vídeo. Antonov está construindo um novo avião gigante

Destruído pelos russos quando estava em um hangar na Ucrânia, o maior avião do mundo, o Antonov An-225 “Mriya” poderá ressurgir em breve. Eugene Gavrylov, CEO da Antonov, afirmou que a nova aeronave está sendo desenvolvida em um local secreto e os trabalhos atualmente estão se concentrando no design do avião.

Ainda segundo o executivo do fabricante ucraniano, a segunda unidade do Mriya terá como base um protótipo que foi parcialmente construído, mas nunca finalizado até então.

Além disso, o novo An-225 contará com partes da primeira unidade destruída na guerra da Ucrânia. O novo projeto custará em torno dos 500 milhões de euros (R$ 2 bi e 600), custos que serão pagos pelo governo ucraniano e por doações.

“O trabalho no novo avião continua em uma instalação secreta. O segundo An-225, que nunca foi concluído, será concluído com partes do avião bombardeado, além de novas partes”, disse Gavrylov ao jornal alemão Bild.

Assista ao AN-225 pousando em São Paulo em 2010:

Mesmo que a Antonov já tenha declarado publicamente a fabricação do novo Mryia, a conclusão do novo projeto poderá levar anos.