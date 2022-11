Vídeo: Alarme de incêndio interrompe julgamento de Flordelis

O alarme de incêndio do Fórum de Niterói disparou, na tarde de hoje (8), e interrompeu o julgamento da ex-deputada Flordelis e outros réus pela morte do pastor Anderson do Carmo. Entretanto, foi um “alarme falso” e não houve relatos de chamas no prédio.

A audiência estava prestes a ser interrompida para o intervalo de almoço quando o alarme disparou. A Sala de Audiências foi esvaziada. Contudo, de acordo com relatos, o alarme do edifício costuma disparar rotineiramente sem motivo. Após o intervalo, a audiência foi retomada normalmente.