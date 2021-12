Vídeo: Aglomeração natalina em São Francisco

Moradores do bairro São Francisco e arredores, denunciaram ao JORNAL A TRIBUNA a aglomeração de pessoas e veículos que está acontecendo no local devido a decoração natalina que está sendo visitada por uma grande quantidade de pessoas. De acordo com os leitores que enviaram um vídeo (abaixo) pessoas circulam no local sem máscara, carros estacionam na rua em fila dupla e uma enorme fila é formada para quem quer fazer um registro fotográfico na árvore de natal.

“Réveillon não pode. Natal pode”, disse Dona Dalva da Mata, cuidadora de idosos que sofria para voltar pra sua casa, em Itaipu, depois de um plantão de 24 horas.

No vídeo é possível ver uma grande quantidade de pessoas caminhando no calçadão e uma concentração ainda maior quando próximo da árvore.

O contador, Diego Ribeiro, de 38 anos, desistiu do passeio com a esposa e os filhos porque não quis se arriscar na aglomeração. Mas não teve muita opção quanto ao trânsito.

“A gente estava com muita vontade de ver a árvore e trazer as crianças para ver Papai Noel. Quando chegamos aqui e vimos como estava cheio, minha esposa não quis ficar. Mas no trânsito não tivemos opção, levamos muito tempo para conseguir fazer o retorno. Fora o estresse de pessoas parando o carro em lugar proibido”, conta.

A equipe do JORNAL A TRIBUNA questionou a prefeitura de Niterói se existe algum esquema de trânsito montado para esse local e se há alguma fiscalização para que a aglomeração não aconteça, mas ainda não teve resposta.