Vídeo: Acidente interdita parcialmente túnel Charitas-Cafubá

Um carro atingiu uma tubulação no túnel Charitas-Cafubá, na galeria Luis Antonio Pimentel, em um acidente que aconteceu na noite desta quinta-feira (15). Parte do túnel, no sentido Região Oceânica, está interditado.

Agentes de trânsito da prefeitura já estão no local orientando os motoristas.

No vídeo é possível ver que o veículo que causou o acidente está completamente danificado. Ainda não há informações sobre feridos ou sobre as causas do acidente.