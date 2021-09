Vídeo: Acidente grave engarrafa Niterói-Manilha e deixa feridos

Foram três ocorrências em menos de três horas na BR-101

Três acidentes deixaram o já complicado trânsito da BR 101, sentido Niterói, ainda mais difícil na manhã desta quinta-feira (23). Os motoristas que trefegaram pela rodovia no período entre às 6h15min e 9h precisaram ter paciência para enfrentar congestionamentos em três diferentes trechos da via.

A concessionária que administra a rodovia confirma as ocorrências. O primeiro acidente ocorreu por volta das 6h15min, na altura do km 309, altura do Portão do Rosa, São Gonçalo. Três veículos foram envolvidos, sendo 1 ônibus, 1 moto e 1 automóvel. Duas faixas da via precisaram ser interditadas devido à ocorrência. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, 4 pessoas ficaram feridas no acidente. Duas delas tiveram ferimentos leves e receberam atendimento no local, sendo liberadas em seguida. Outras duas tiveram ferimentos moderados e precisaram ser encaminhadas para o Hospital Estadual Alberto Torres (HEAT). As duas faixas foram liberadas por volta das 7h20min. A retenção no trecho da via atingiu cerca de 7km.

O segundo acidente aconteceu por volta das 7h45min, na altura do km 318, também no sentido Niterói, próximo à Base Naval e Ilha das Flores, em Neves, São Gonçalo. A ocorrência envolveu um automóvel e uma motocicleta. Uma das faixas precisou ser interditada para atendimento, sendo totalmente liberada por volta das 8h20min. Uma vítima com ferimentos leves recebeu atendimento, sendo liberada logo em seguida. Não houve registro de lentidão no trecho.

O terceiro acidente ocorreu às 9h, no km 304, também sentido Niterói, altura do bairro Jardim Catarina, São Gonçalo. A ocorrência envolveu uma colisão lateral entre um automóvel e um motocicleta. O motociclista teve ferimentos leves, mas precisou ser encaminhado para o Hospital Estadual Alberto Torres (HEAT) para exames mais detalhados. Nesta ocorrência nenhuma das faixas da via precisou ser interditada.