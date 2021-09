VÍDEO: Acidente em túnel provoca congestionamento na Zona Sul de Niterói

Um acidente interditou duas faixas do Túnel Raul Veiga, no final da manhã desta quinta-feira (16), na Zona Sul de Niterói. A via é a principal ligação entre os bairros do São Francisco e Icaraí, recebendo grande parte do fluxo que chega da Região Oceânica de Niterói.

Até o momento, não há informações sobre feridos. Equipes da NitTrans estão no local orientando o trânsito, que, dentro do túnel, flui em apenas uma das faixas. De acordo com a plataforma Waze, os reflexos do acidente causam congestionamento pelas orlas de São Francisco e Charitas, até a estação do catamarã.

Até o momento, o Corpo de Bombeiros não atendeu às ligações da reportagem de A TRIBUNA.