Vidal espera receber proposta do Flamengo

O volante Arturo Vidal, de 34 anos, autorizou seu staff a abrir negociações para o reforçar o Flamengo na próxima janela de transferências. O jogador da Seleção Chilena, que já demonstrou carinho pelo rubro-negro em diversas oportunidades nas redes sociais, está de saída da Inter de Milão no meio do ano.

A possível contratação ainda não é unanimidade entre a diretoria do Fla. Isso acontece porque alguns são favoráveis e outros não. Além disso, a chegada de Vidal pode impactar na permanência de Andreas Pereira, que não teve a compra definida pelo rubro-negro, junto ao Manchester United.

O chileno veterano costuma simpatizar pelo Flamengo. Recentemente, quando o companheiro de seleção, o lateral Isla, marcou na vitória sobre o São Paulo, pelo Brasileirão, o volante comemorou o tento e a vitória. Em outra rede social do atleta, no Tok Tok, a foto de perfil é uma camisa do Flamengo, o que aumenta a especulação sobre uma possível ida para o time da Gávea.

No clube italiano, Vidal marcou apenas duas vezes em 30 jogos. Antes, passou por Colo-Colo (Chile), Bayern Leverkusen (Alemanha), Juventus (Itália), Bayern de Munique (Alemanha) e Barcelona (Espanha).

Foto: Arturo Vidal em ação pela Seleção Chilena / Inter de Milão – Divulgação