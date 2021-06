Viatura fica com marcas de tiro após ataque a policiais em SG

Ataque de criminosos a um Grupamento de Ações Táticas (GAT) da Polícia Militar deixou uma viatura com marcas de tiro, às margens da Rodovia RJ-104, no bairro Vista Alegre, em São Gonçalo. Houve troca de tiros e um suspeito de ter feito o ataque aos agentes acabou ferido. Drogas e armas foram apreendidas.

O tiroteio aconteceu no final da noite desse sábado (19). Segundo informações do 7º BPM (São Gonçalo), onde os PMs atacados são lotados, a equipe do GAT fazia patrulhamento na rodovia, próximo à comunidade do Brejal, quando houve o ataque a tiros. Os policiais revidaram e a troca de tiros começou.

Durante o confronto, um suspeito acabou baleado. Ele foi socorrido ao Hospital Estadual Alberto Torres (HEAT). A unidade de saúde confirmou a entrada do homem, mas não divulgou o estado de saúde. Além disso, outro acusado de ter cometido o ataque foi preso em flagrante, após a troca e tiros. Nenhum PM ficou ferido.

Com a dupla, os policiais afirmam terem apreendido uma pistola, calibre 9mm, um aparelho de rádio comunicados e drogas, ainda a serem contabilizadas. A ocorrência foi registrada pela 73ª DP (Neves), para onde o preso e o material apreendido foram levados. Assim que tiver alta, o suspeito que ficou ferido também deve ser encaminhado á distrital.

Ataques constantes

Agentes da lei se tornaram alvo constante de ataques, por parte de criminosos, no Rio de Janeiro. Dois policiais militares do 24º BPM (Queimados) foram executados no final da noite de quarta-feira (16) na Estrada da Posse, em Nova Iguaçu. Eles estavam de serviço, em um ponto de baseamento, dando apoio ao 20º BPM (Nova Iguaçu), quando foram atacados. As armas dos militares foram roubadas.