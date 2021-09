Viatura da PM é atacada durante patrulhamento na Região Oceânica

Na ação um homem acabou preso

Uma viatura da Polícia Militar do 12º BPM (Niterói) que realizava patrulhamento nas imediações do Hospital Oceânico, em Piratininga, na tarde deste domingo (19), ao se deslocar para área próxima à Lagoa, foi surpreendida por disparos de arma de fogo no interior da comunidade conhecida como “Inferninho”.

Em resposta, os policiais entraram na comunidade e iniciaram perseguição a um homem que tentava fugir do local. Após realizar cerco tático, os PMs conseguiram alcançar um suspeito que se entregou sem oferecer resistência.

Com o homem, os policias apreenderam uma pistola calibre 9mm e uma grande quantidade de material entorpecente. O comando do 12º BPM informa que os policiais ainda estão na comunidade à procura de outros suspeitos e que o caso será encaminhado para a 76ª DP (Centro), onde será feito o registro da ocorrência.