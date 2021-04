Viatura da PM é atacada a tiros em São Gonçalo

Uma viatura da Polícia Militar foi alvo de ataque a tiros, na madrugada deste sábado (3), na Estrada de Guaxindiba, no bairro de mesmo nome, em São Gonçalo. Por sorte, nenhum policial ficou ferido.

De acordo com as primeiras informações, uma equipe do 7º BPM (São Gonçalo) estava em patrulhamento pela localidade quando criminosos não identificados iniciaram o ataque. As marcas de disparos ficaram espalhadas por toda a viatura.

Marcas de tiros ficaram espalhadas pela viatura – Foto: Divulgação/Polícia Civil

A corporação não informou se os PMs revidaram os disparos. Até o momento, não há informações sobre a identificação dos autores do ataque. Não há registro de eventuais prisões. A ocorrência foi registrada na 74ª DP (Alcântara), que irá investigar o caso.

Procurada pela reportagem de A TRIBUNA, a PM ainda não se manifestou sobre o caso. Assim que o fizer, este texto será atualizado.

Em atualização.