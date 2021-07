Viatura da PM bate em moto na Região Oceânica

Um acidente envolvendo uma viatura da Polícia Militar e uma motocicleta complicou o trânsito, no começo da tarde desta sexta-feira (9), na Estrada Francisco da Cruz Nunes, na altura do número 321, em Itaipu, Região Oceânica de Niterói. Segundo os primeiros relatos, o acidente aconteceu por volta de 12h30min.

De acordo com informações da NitTrans, a colisão aconteceu em uma rotatória. A viatura policial teria atingido a motocicleta, a derrubando. O trânsito está com retenções no local, para o trabalho de remoção dos veículos. A reportagem procurou o comando do 12º BPM (Niterói), que afirmou não haver maiores informações sobre o acidente.

Até o momento, não há informações sobre o estado de saúde do motociclista. A reportagem tenta contato com o Corpo de Bombeiros.