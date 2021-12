Catamarã Charitas continua com poucos passageiros

As viagens do serviço aquaviário da linha Charitas x Praça XV, retomadas na última sexta-feira (3), seguem com movimento ainda abaixo do esperado, na manhã desta segunda-feira (6). Mesmo assim, usuários do sistema comemoram o retorno do serviço e se dizem aliviados.

Nessa primeira etapa, o serviço segue com intervalos de uma hora, entre as viagens. São dois períodos distintos: de 6h15min às 10h15min (no sentido Charitas X Praça XV) e 6h45min às 10h45min (no sentido Praça XV X Charitas); 17h às 19h (no sentido Charitas X Praça XV) e 16h30min às 19h30min (no sentido Praça XV X Charitas). A tarifa é de R$ 19.

Usuários relatam que estão sentindo falta dos cafés que existiam na estação. A espera é longa pelo embarque e não há onde conseguir tomar um café, enquanto esperam. Apenas um único estabelecimento está funcionando nesse retorno das atividades, a tabacaria do Sr. Giuseppe, mas ele só tem água e salgados disponíveis para venda em seu comércio.

Viagens acontecem com intervalos de uma hora – Fotos: Marcelo Feitosa

“Eu acredito que voltou em bom momento. Agora consigo chegar ao trabalho em meia hora, sendo que antes eu tinha que esperar o ônibus dar uma volta enorme e chegava uma hora e meia depois. Voltei presencialmente ao trabalho há cinco meses e estava com muita dificuldade. Agora posso até acordar um pouco mais tarde”, disse, bem humorado, o programador Luiz Gabriel Samuel, de 20 anos.

O Catamarã de Charitas retomou as operações na sexta-feira, com movimento cerca de 90% menor do que antes da pandemia da Covid-19. De acordo com a concessionária CCR Barcas, que opera o catamarã, um total de 632 passageiros utilizou o serviço durante todo o dia. Para efeito de comparação, antes da pandemia da Covid-19 a média era de 6.400 pessoas.