Viaduto do Alcântara ganha painel de grafite com curadoria do artista Marcelo Eco

O bairro de Alcântara, em São Gonçalo, ganhou um painel de grafite que contou com nove artistas que fizeram os traços e coloriram o viaduto do bairro. Esse foi o primeiro da lista dos painéis ao ar livre que a cidade vai ganhar, tudo com curadoria do artista plástico Marcelo Eco. O principal objetivo é colorir alguns espaços públicos para contar a história de cada bairro através da arte. Além do viaduto de Alcântara os do Colubandê, Santa Luzia e Maria Paula também estão na lista dos contemplados.

De acordo com a Prefeitura de São Gonçalo o projeto, idealizado pelo próprio prefeito Capitão Nelson, tem objetivo de proporcionar um ambiente agradável, além de conscientizar a população sobre a necessidade de conservar o local, melhorando o aspecto da cidade. “Gostaria de parabenizar o artista Marcelo Eco, nascido e criado em São Gonçalo, que com esse trabalho vai proporcionar ao gonçalense e aos visitantes uma nova perspectiva do viaduto do Alcântara”, frisou o prefeito.







A curadoria é do Marcelo Eco mas vários artistas estão participando da ação. Eco afirma que fez a concepção do painel mas os artistas tiveram liberdade de trabalhar dentro de cada espaço. “Sou um artista de São Gonçalo, busquei minha carreira fora daqui até pela falta de oportunidade, e retornar depois de rodar o mundo é um prazer, principalmente por ter o trabalho reconhecido e, juntamente com a prefeitura, ajudar no crescimento desses artistas, com toda a minha bagagem, potencializando o trabalho deles. Me sinto muito honrado”, desabafou o gonçalense que tem artes estampadas em vários lugares do mundo, além de outros pontos em São Gonçalo, como fachadas do Teatro Municipal e da Galeria de Artes e na Praça Dr Luiz Palmier (Praça da Marisa), por exemplo.

Raquel Morais

Fotos: Divulgação