Viaduto de Maria Paula ganha proteção de metal

Quase seis anos depois de um grave acidente no viaduto de Maria Paula, que teve um trecho danificado e deixou 13 pessoas feridas, o Departamento de Estradas de Rodagem (DER-RJ) instalou uma proteção metálica no local para aumentar a segurança de quem passa pela RJ-104. A instalação das ‘defesas metálicas’ aconteceu no sábado mas a vistoria do local foi feita no início do mês.

De acordo com nota do DER foi feita no início de março, uma vistoria no trecho e, em seguida foi providenciado o material necessário para a recuperação da mureta do viaduto, que estava com a defensa quebrada há mais de seis anos.

“O departamento tem se preocupado com a restauração da malha rodoviária estadual, sem esquecer também da conservação e segurança para os usuários que transitam por nossas rodovias, como é o caso da implantação das defensas em locais com registros constantes de acidentes”, disse o presidente do DER-RJ, Luiz Roberto Pereira de Souza.

O local foi quebrado em 21 de julho de 2015 após o motorista de um ônibus perder o controle do veículo e cair do próprio viaduto, na RJ-104. O acidente deixou 13 pessoas feridas e desde então nenhuma mudança foi feita.