VIA DUTRA É CAMPEÃ DE ENGARRAFAMENTOS

Por Jourdan Amóra

No domingo, sucedendo o feriado da cidade do Rio, o caos não foi liderado pelos 170 km de acesso da Ponte a Armação de Búzios ou nos caminhos para a Região Oceânica de Niterói, apesar do intenso calor indicar maior fuga, nas férias, para as praias.

A “Via Dutra” conseguiu alongar a distância de 275 km para o Rio em oito penosas horas, num percurso a ser cumprido habitualmente, entre o Santuário Nacional de Aparecida à subida da Ponte Rio-Niterói, em menos de quatro horas.

As retenções foram justificadas por dois pequenos acidentes entre Resende e as imediações da descida da Serra das Araras, o que ocorreu de forma lenta após a retirada de obstáculos de correntes de dois pequenos acidentes.

Restaurantes, bares e postos de gasolina ficaram lotados de viajantes fazendo parada estratégicas à esperada melhoria do fluxo.

Com grande fluxo de caminhões, mesmo no domingo, ficou evidenciada o quanto faz falta uma nova estrada alternativa à Via Dutra, pela relevância do tráfego de mercadorias, de turistas, viajantes habituais e prestadores de serviços, como temos veiculando neste espaço.