VI Festa Literária de Maricá tem lançamento de antologia

No dia 24 de outubro, domingo, às 16h, o coletivo de autores de Maricá, o Povo do Livro, lançará, dentro da programação oficial da VI Festa Literária de Maricá, sua segunda Antologia intitulada “Povo do Livro de Maricá, Crônicas & Poesias”. O escritor homenageado será o fundador do grupo, Manoel Lago (em memória).

A obra, organizada pelo poeta Altamir Costa, apresenta poemas, contos e crônicas de escritores de carreira extensa, tais como: Alessandra Honorata, Fernando Arruda, Natália Lenhard, Neide Santana, Roberta de Souza e Nilton Oliveira. E escritores iniciantes como Anselmo Mourão, Kelly Kristiny, Natália Fraga Coutinho e Pedro Pontes. Além disso, o coletivo contou com a participação do Secretário de Cultura de Maricá, Sady Bianchin.

Maricá, berço turístico de belezas inigualáveis, sempre foi tema de canções, versos e prosas, além de ser o esconderijo de muitos fazedores de cultura. De pulsante e crescente população, a cidade conta com talentosos escritores e artistas em geral. Assim, pelo amor aos livros e à literatura, o grupo nasceu na mente e no coração do escritor Manoel Lago.

O Povo do Livro, diversificado em sua essência, conta com escritores premiados ou indicados a prêmios literários e membros de academias, que escrevem obras infantis, romances, ficção científica, poesias, obras sobre educação etc.

Seguindo na volta dos eventos literários, com observação a todas as normas sanitárias, a FLIM acontece de 22 a 31 de outubro na Lagoa de Araçatiba, em Maricá.