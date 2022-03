Vestibular complica trânsito em Niterói

Na manhã deste domingo (20), está sendo realizado o Vestibular da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ). Em Niterói, a prova é aplicada no Campus da UFF, no Gragoatá, Região Central da cidade. Motoristas relataram, pela internet, trânsito intenso no local.

De acordo com uma das publicações, a Avenida Visconde do Rio Branco, a partir da Concha Acústica, no sentido Gragoatá, teve o fluxo interrompido por conta da prova. O trânsito é desviado por agentes da NitTrans pela Rua Porf. Hernani Pires de Melo, o que estaria afunilando o tráfego no local.

A Prefeitura de Niterói foi procurada e questionada sobre o planejamento do tráfego no local. Contudo, até o momento, não havia sido encaminhada resposta. Assim que for encaminhado posicionamento, este texto será atualizado.

Foto: Reprodução/Facebook