Vestibular Cederj está com inscrições abertas

Os interessados em fazer graduação a distância já podem se inscrever na 39ª edição do Vestibular Cederj, que tem inscrições abertas até 10 de junho. São oferecidas 7.574 vagas em 16 cursos, entre licenciatura (História, Ciências Biológicas, Física, Geografia, Letras, Matemática, Pedagogia, Química e Turismo), bacharelado (Administração, Administração Pública, Ciências Contábeis e Engenharia de Produção) e tecnólogo (Sistemas de Computação, Gestão de Turismo e Segurança Pública).

Os aprovados serão alunos regularmente matriculados em uma das instituições do Consórcio Cederj (Cefet/RJ, Uenf, Uerj, UFF, UFRJ, UFRRJ ou UniRio), que é coordenado pela Fundação Cecierj, vinculada à Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação. O Vestibular Cederj 2021.2 é realizado pela Fundação Ceperj, e a prova está prevista para 11 de julho.

O concurso é aberto a todo candidato que tenha concluído ou venha a concluir o Ensino Médio ou equivalente até a data da matrícula. Os interessados devem acessar o site www.cecierj.edu.br/consorcio-cederj/vestibular/2021-2/, preencher e enviar o formulário de inscrição e, ao final, imprimir o boleto bancário. A taxa é no valor de R$ 85. Em caso de dúvida, a pessoa deve enviar um e-mail para vestibular@cecierj.edu.br.

O Vestibular Cederj 2021.2 contará com o aproveitamento de notas de mais de uma edição do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). O candidato que desejar utilizar a nota do Enem deve prestar atenção às regras definidas no edital por cada universidade.

Os que desejarem fazer uso do que dispõe o Decreto Estadual nº 43.065, de 08/07/2011, que trata dos direitos de travestis e transexuais em utilizarem o nome social na administração direta e indireta do Estado do Rio de Janeiro, deverão enviar e-mail formalizando seu pleito para vestibular@cecierj.edu.br, informando seu número de requerimento e o nome a ser inserido como nome social.

Os cursos ofertados são semipresenciais e utilizam ferramentas de estudo e interação, tais como material didático próprio, especialmente preparado para educação a distância; videoaulas e recursos multimeios, entre outros.