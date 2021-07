Verstappen vence mais uma e amplia liderança na F1

Max Verstappen liderou todas as voltas e venceu de forma dominante o Grande Prêmio da Áustria, realizado na manhã deste domingo (4). A etapa foi a nona da Temporada 2021 do Campeonato Mundial de Fórmula 1, que segue com a liderança isolada do holandês da Red Bull. Principal rival de Max, o heptacampeão Lewis Hamilton, da Mercedes, foi apenas o quarto.

O pódio foi completado por Valtteri Bottas, da Mercedes, em segundo; e Lando Norris, da McLaren, que chegou em terceiro mesmo após ser punido em 5 segundos durante uma disputa com o mexicano Sérgio Pérez, da Red Bull. Carlos Sainz, da Ferrari, fechou a prova em quinto. Pérez, Ricciardo, Leclerc, Gasly e Alonso completaram os dez primeiros.

Max Verstappen continua na posta do Mundial, com 182 pontos, contra 150 de Hamilton, que permanece em segundo. Entre os contrutores, Red Bull mantém a liderança, com 286 pontos, enquanto a Mercedes é a vice-líder, com 242. A Fórmula 1 volta no dia 18 de julho, com o Grande Prêmio da Grã-Bretanha, no autódromo de Silverstone, na Inglaterra.